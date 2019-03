Dopo la roboante vittoria contro la Repubblica Ceca nel primo turno delle qualificazioni a Euro 2020 l'Inghilterra non può che partire da grande favorita nel secondo incontro, che si giocherà domani a Podgorica contro il Montenegro. La nazionale di Gareth Southgate Tre Leoni vola verso il secondo successo consecutivo secondo gli analisti Microgame, che danno a 1,45 il successo esterno. I padroni di casa, reduci dal pari contro la Bulgaria, potrebbero anche accontentarsi di un altro pareggio in ottica qualificazione (passano le prime due). Del resto il pareggio, dato a 4,15 è anche il risultato più frequente nei precedenti, arrivato tre volte in quattro gare. Il primo successo del Montenegro, invece viaggia a 7,50. Da rilevare anche come nell'ultimo scontro diretto l'Inghilterra abbia vinto abbondantemente, 4-1: visto lo stato di grazia attuale (soprattutto di Sterling, autore di una tripletta qualche giorno fa) il «2+Over» (successo inglese e almeno tre gol complessivi) è da considerare a 2,65.