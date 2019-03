Attendevano tutti il suo ritorno in Nazionale, ma contro l'Ucraina Cristiano Ronaldo ha fatto cilecca e il Portogallo è stato fermato sul pareggio nella prima gara del girone di qualificazione a Euro 2020. CR7, però, ha l'occasione di rifarsi lunedì sera, quando nella seconda partita del Gruppo B, in casa contro la Serbia. Il giocatore della Juve è dato da Snai come marcatore più probabile dell'incontro, a 1,90. Da seguire il duello con Dusan Tadic, leader dell'Ajax che CR7 affronterà anche nei quarti di finale Champions con la Juve: un suo gol è dato a 6,50. Quanto alle previsioni sul match, i rossoverdi sono favoriti a 1,60, il pareggio vale 3,80, mentre il primo successo della Serbia (nei quattro scontri diretti si registrano due vittorie del Portogallo e due «X») sale a 5,50.