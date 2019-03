L'Ungheria prova a rialzarsi dopo il ko nel primo turno del girone di qualificazione a Euro 2020. Non sarà però facile per la squadra allenata dall'italiano Marco Rossi riuscire a superare la Croazia, nel match di domani a Budapest. Contro la nazionale a scacchi i magiari hanno vinto solo un confronto nei dieci scontri diretti, nel lontano 1940. Tornare al successo sarebbe un colpo da 5 volte la scommessa secondo gli analisti 888sport.it. Favoritissima la Croazia degli interisti Brozovic e Perisic, già vincente all'esordio contro l'Azerbaigian e data a 1,75 per andare a punteggio pieno. Si punta a 3,60 sul pareggio, risultato con cui sono terminati gli ultimi tre precedenti: per la cronaca gli ultimi due sono finiti entrambi 1-1, risultato offerto a 6.75 per il match di domani.