Continua la marcia di avvicinamento dell'Italia verso la qualificazione a Euro 2024 in programma la prossima estate. Per gli azzurri, dopo il poker rifilato a Malta sabato scorso, ci sarà il remake – sempre a Wembley - della sfida che nel luglio 2021 ha permesso a Donnarumma e compagni di laurearsi campioni d'Europa. In quel caso la sfida dopo i 90 minuti di gioco terminò con il segno «X», offerto ora a 3,60, in pole c'è invece il successo dei padroni di casa, ancora imbattuti nel gruppo C, a 1,63, con il colpo esterno azzurro, assente in Inghilterra dal 1997, visto a 5,80. All'andata uscì l'Over 2.5, il cui bis è proposto a 2,20, contro l'1,61 dell'Under 2.5 uscito nelle cinque precedenti sfide. Per quanto concerne invece il risultato finale, in pole c'è l'1-0 dei Tre Leoni a 5, sale a 7 l'1-1, come l'11 luglio 2021, mentre lo 0-1 azzurro, risultato dell'ultima volta italiana 26 anni fa, è fissato a 12 volte la posta. Luciano Spalletti per sbancare Londra si affiderà a Domenico Berardi, già presente nella finalissima di Euro2021 e a segno nella lotteria dei rigori. Il mancino del Sassuolo, autore di una doppietta contro Malta al San Nicola, è dato in rete a 6, mentre sale a 6,50 la prima rete azzurra dell'ex compagno di club Gianluca Scamacca. Tra i padroni di casa, il pericolo numero uno è il solito Harry Kane, già a segno all'andata e visto di nuovo in gol a 2,25 mentre Jude Bellingham, vero dominatore di questo avvio di stagione con il Real Madrid, è offerto a 4,60.