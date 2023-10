Campioni e vicecampioni d’Europa contro in quello stadio nel quale l’11 luglio di due anni orsono l’Italia si laureò campione continentale ai rigori contro i padroni di casa dell’Inghilterra. E’ rivincita, quindi, stasera a Wembley, alle 20:45, tra la nostra nuova nazionale targata Spalletti e la pari grado d’oltremanica che guida il girone C di qualificazione con tredici punti all’attivo, tre in più degli azzurri. In palio tre punti pesanti utili per entrambe per staccare il visto per Euro2024 in programma in Germania. Soprattutto per la nostra nazionale dopo il passo falso in quel di Napoli nel match di andata terminato 2 a 1 per gli ospiti il 23 marzo scorso grazie ai gol di Rice e Kane su rigore nella prima frazione di gioco e la rete della bandiera di Retegui nella ripresa. Gli inglesi hanno all’attivo quattro successi ed un pareggio conquistato proprio con quell’Ucraina che insidia il secondo posto dell’Italia, utile per volare in Germania, e che di punti ne anche dieci ma con una partita in più giocata. Per l’Italia sarà il primo spareggio qualificazione e potrà essere l’antipasto di un secondo con l’Ucraina il 20 novembre prossimo quando si affronteranno in campo neutro nella città tedesca di Leverkusen. Tutt’altro che inedito il confronto tra le due nazionali, ormai una classica del calcio internazionale. Nei precedenti il bilancio è in perfetto l’equilibrio per le undici vittorie per parte e con nove pareggi. L’ultima volta a Wembley nella finale dell’Europeo fu Shaw a sbloccare il risultato con Bonucci che spalancò le porte ai supplementari e quindi agli storici rigori. Southgate anche in questa circostanza schiererà la nazionale con il modulo 4 – 2 – 3 – 1. In porta verrà proposto Ramsdale l’ultimo baluardo di una difesa con Stones e Colwill centrali e Walker a destra e Trippier dalla parte opposta. In mediana Henderson e Rice, l’autore del gol all’andata. Kane, risparmiato nell’amichevole di venerdì contro l’Australia, sarà il riferimento della squadra in attacco e potrà contare sul supporto Maddison, Bellingham, anche lui risparmiato, e Grealish. Rasserenato dalla convincente prestazione di Bari con Malta, Spalletti questa volta farà a meno sicuramente di Zaccagni e Chiesa infortunati come Immobile e Provedel ed anche Zaniolo e Tonali alle prese con la vicenda delle scommesse. Probabilmente rivedremo a destra del reparto arretrato Di Lorenzo che verrebbe affiancato dai centrali Mancini e Bastoni con Dimarco sull’out di sinistra. Locatelli potrà essere riproposto in cabina di regia con i due laterali Barella e Frattesi. Nel tridente Kean potrebbe lasciare il posto a El Shaarawy o in alternativa a Raspadori che rigiocherebbe con gli ex compagni di squadra nel Sassuolo Scamacca e Berardi. Disco verde sulla lavagna per gli inglesi bancati favoriti per l’1 a 1,65, l’X a 3,70 e con il 2 alto a 5,20. Tutta inglese anche la speciale classifica per il primo o ultimo marcatore della partita con Kane leader a 4,50, con Watkins a 5,50, Nketiah a 5,75, Rasford a 7,75, Bowen a 8,25, Foden a 8,75, Maddison a 9,00, Grealish a 11,50 e, primo degli azzurri, l’autore della doppietta a Malta Domenico Berardi a 12,00.