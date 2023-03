Ancora una volta Italia-Inghilterra non è una partita banale. Allo stadio Maradona di Napoli giovedì alle 20:45 le due protagoniste della finale di Euro 2020 saranno di nuovo testa a testa per dimostrare quale è la nazionale più forte del Gruppo C, che mette in palio la qualificazione al prossimo torneo continentale, con Malta, Macedonia e Ucraina in seconda fila nei pronostici per il passaggio del turno. Nonostante il fattore Maradona gli Azzurri sono leggermente dietro sulla lavagna scommesse e il segno 1 vale quota 2,82, contro il pareggio a 3,20 e la vittoria degli inglesi a 2,60. Resta qualche dubbio su quale sarà l’undici iniziale scelto da Roberto Mancini, ma al centro dell’attacco potrebbe esserci Mateo Retegui: la nuova scommessa del ct azzurro ha preferito l’Italia alla Selección argentina e scenderà in campo determinato. La rete della punta del Tigre è un’opzione a quota 4,00 su Betaland, la stessa proposta per un gol di Domenico Berardi, di nuovo in forma e leader del Sassuolo dopo un inizio di stagione difficile. Davanti gli inglesi possono contare su tante stelle: Saka, Grealish e Kane dovrebbero essere le opzioni offensive per la nazionale dei Tre Leoni e la punta del Tottenham sarà il primo pensiero di Donnarumma visto che un suo gol vale 2,75 volte la posta scommessa.