I campionati si fermano per dar spazio alle Nazionali e alle gare di qualificazione a Euro 2024, con l'Italia di Spalletti che è chiamata a consolidare il secondo posto nel Gruppo C e magari provare a prendersi il primato: l’Inghilterra (13 punti) sembra lanciata per il primo posto, ma per accedere al torneo all’Italia basterebbe la seconda posizione e gli azzurri hanno 7 punti come l’Ucraina, che però ha giocato una partita in più. Nonostante l'addio di Roberto Mancini la Nazionale sembra avere la classifica sotto controllo: le quote danno l'Inghilterra favorita per il primato a 1.08, situazione che cambierà difficilmente, ma a seguire c'è proprio l'Italia a 7.75. Il lato positivo sta nel fatto che Ucraina a 25.00 e Macedonia a 350.00 sono molto lontane nei pronostici. Il 14 ottobre (Italia-Malta) e il 17 ottobre (Inghilterra-Italia) la squadra di Luciano Spalletti non può comunque permettersi passi falsi e per evitare gli spareggi del 21 e del 26 marzo 2024 è fondamentale blindare il secondo posto. Malta finora ha perso tutte le 5 partite disputate e le quote sulla lavagna scommesse di Betaland ci danno favoriti in vista di sabato a 1.03, contro il pareggio a 11.00 e il segno 2 a 48.00 volte la posta scommessa, mentre è un po’ più complicato il prossimo incontro dell’Ucraina, a 1.62 contro la Macedonia del Nord. Sarà molto più difficile per l'Italia superare l'Inghilterra, che peraltro ancora non ha dimenticato la finale degli Europei 2020 persi in casa: martedì 17 ottobre la Nazionale dei Tre Leoni sarà favorita a 1.68 e agli azzurri potrebbe andar bene anche un pareggio a 3.45. A 5.10 il segno 2 che rilancerebbe le ambizioni di primo posto dell'Italia.