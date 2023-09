Una partita da non sbagliare per non complicarsi ulteriormente la strada verso Euro 2024. L’Italia, reduce dall’imprevisto pareggio in casa contro la Macedonia del Nord, cerca riscatto a San Siro contro l’Ucraina, avversario mai capace di sconfiggere gli azzurri in otto precedenti. Per quella che sarà la prima gara interna del nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti, le quote vedono nettamente avanti l’Italia, offerta a 1,48, contro uno storico colpo ospite visto tra 6,65 e 7, con il secondo pareggio consecutivo per entrambe le squadre che oscilla tra 4,10 e 4,20 volte la posta. Per quanto riguarda invece il numero di gol nel match, comanda l’Under 2.5 – uscito negli ultimi due scontri diretti tra Italia e Ucraina – a 1,78, su un match con almeno tre gol dato a 1,97. Entrambe le nazionali, nei due match di sabato, hanno portato a casa un pari per 1-1, proposto a 8,64 per il match di martedì a San Siro, con in pole l’1-0 a 6,18, mentre lo 0-1 paga 16,64. Sarà ancora Ciro Immobile, in gol con la Macedonia del Nord, a guidare l’attacco italiano: un altro timbro del capitano azzurro vale 2,25, quota che sale a 4 in caso sia nuovamente lui ad aprire le marcature. Tra gli ospiti, occhi puntati sul talento dell’Arsenal, Oleksandr Zinchenko, a segno contro l’Inghilterra, il cui bis è fissato a 9 volte la posta.