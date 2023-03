La vittoria contro Malta ha consegnato i primi tre punti della fase a gironi, ma per l'Italia la situazione è decisamente complicata nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Gli azzurri, sconfitti nello scontro diretto con l'Inghilterra all'esordio, sono costretti a inseguire la selezione britannica sperando in un passo falso nelle prossime partite, eventualità per ora poco probabile secondo i bookmaker: il primo posto nel girone per gli azzurri è infatti visto a 4,33 su William Hill e a 4,50, mentre per l'Inghilterra la quota è decisamente più bassa, tra 1,22 e 1,23. Lontane tutte le inseguitrici: l'Ucraina si ferma a 20, mentre il primo posto per la Macedonia del Nord paga 50 volte la posta.