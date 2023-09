La scena del calcio internazionale questa settimana è riservata alle partite di qualificazione ai prossimi campionati europei. Nel gruppo B si giocano le gare della quinta giornata, con il match più atteso che vedrà di fronte Francia e Irlanda domani giovedì 7 settembre alle 20:45 al Parco dei Principi. La classifica di questo gruppo è abbastanza fluida: i transalpini sono in testa a punteggio pieno, dodici punti in quattro partite, seguiti dalla Grecia al secondo posto con sei punti, mentre Irlanda e Olanda hanno entrambe 3 punti con tre partite giocate. A chiudere il gruppo in coda Gibilterra con 0 punti, dopo quattro partite senza gol segnati e ben dodici subiti. Diciotto i precedenti tra le due nazionali con un bilancio largamente a favore dei vicecampioni del mondo in carica che ne hanno vinto nove, pareggiato cinque volte ma anche perso quatto partite. La Francia, desiderosa di riscattarsi dopo le delusioni degli ultimi campionati europei, scenderà in campo per garantirsi la qualificazione il prima possibile. Obiettivo alla portata per quanto fatto vedere e raccolto sinora non solo per le quattro vittorie ma anche per i nove gol messi a segno senza averne subito alcuno. Nel match di andata la squadra di Deschamps ha vinto 1 - 0 grazie a un gol di Pavard al 5' del secondo tempo. Per il match al "Parc des Princes", ci si aspetta che il CT francese schieri Muani come terminale offensivo, con Coman, Griezmann e Mbappé a supporto dell'attaccante. Dall'altra parte l'Irlanda sogna di conquistare il secondo posto nel gruppo, che garantirebbe la qualificazione ai prossimi campionati europei. Collins ed i suoi compagni sono matematicamente ancora in corsa per centrare questo obiettivo che prenderebbe maggior vigore se dovesse uscire imbattuti dal campo. Per l’occasione CT Kenny dovrebbe optare per una difesa a tre e in avanti darà spazio al diciottenne talentuoso Ferguson con il supporto di Smallbone e Obafemi. Francia ovviamente superfavorita con quota popolare per l’1 proposto a 1,22, particolarmente distante dall’X a 6,00 e con il 2 a doppia cifra e che moltiplica per 13,10. Tutta francese la speciale graduatoria per il probabile primo o ultimo marcatore della partita con Mbappé favoritissimo a 3,40 con a seguire il milanista Giroud a 4,50, Kolo Muani a 6,00, Thuram a 6,50, Coman e Dembélé a 7,75 e con Ferguson, primo irlandese, a 13,50 e poi via via tutti gli altri.