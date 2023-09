Dimenticare il passo falso contro la Macedonia del Nord e cambiare marcia per non fallire la qualificazione diretta a Euro2024. Per Spalletti, dopo l'amaro 1-1 di Skopje, arriva il debutto casalingo contro l'Ucraina, seconda nel Gruppo C con tre punti - e una partita in più - dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si affida anche alla storia, che vede gli azzurri imbattuti in otto precedenti, per centrare la prima vittoria personale, offerta a 1,50 contro il 7 del colpo ucraino. Nel mezzo, a 4, il segno «X». Più equilibrio invece in quota tra Under 2.5, favorito a 1,72, sull'Over 2.5 visto a 2, con il quarto Goal consecutivo italiano dato a 2,20, in netto ritardo sul No Goal proposto a 1,61. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, per gli esperti è in pole l'1-0 a 5,80, mentre sale a 8 l'1-1 dell'ultimo scontro diretto e risultato agguantato da entrambe le nazionali nella partita di sabato. Per quanto riguarda invece i marcatori del match, il capitano Ciro Immobile punta il bis fissato a 2,40, stessa quota di una marcatura di Mateo Retegui, mentre tra gli ospiti bisognerà fare attenzione al duo Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk, a 5,50 volte la posta.