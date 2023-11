Una sofferta vittoria ottenuta per 3-2 nella prima sfida di Skopje ormai sette anni fa e poi tre partite senza successi, tra cui l'ultima sfida dello scorso settembre terminata 1-1. L'Italia di Luciano Spalletti, prima dell'ultima decisiva partita contro l'Ucraina, ospita all'Olimpico lo spauracchio Macedonia del Nord, avversario mai battuto nei precedenti nel Belpaese. Potrebbe però essere questa l'occasione giusta per sfatare il tabù: il segno «1» vola basso a 1,14 contro il 23 del colpo ospite, come nell'ultimo precedente di Palermo che costò i mondiali agli azzurri. Nel mezzo, a 7, un altro pareggio. Le ultime tre gare hanno visto prevalere sempre l'Under 2.5, questa volta in netto svantaggio, a 2,37, rispetto al quarto Over 2.5 consecutivo per Donnarumma e compagni, proposto a 1,53. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, in pole c'è il 2-0 dato a 5, un nuovo 1-1 paga 13 volte la posta con lo 0-1 fissato a 34. Dopo il primo gol in azzurro siglato a Wembley, cerca il bis Gianluca Scamacca, visto tra i marcatori a 2,15 e preceduto in lavagna solamente dall'ex compagno di club al Sassuolo Domenico Berardi, in pole a 2. Tra le fila della Macedonia del Nord, occhio ad Aleksandar Trajkovski, match-winner nell'unica vittoria ospite, a 9, stessa quota di Enis Bardhi, a segno nella gara di andata.