Prosegue il programma delle qualificazioni a EURO 2024 e oltre a Italia-Macedonia del Nord si giocano oggi altre sei partite in questo venerdì. Si parte alle 16 con il gruppo H e il Kazakistan che supera 3-1 San Marino (ancora a secco di punti) mettendo pressione alle squadre in vetta al girone Danimarca e Slovenia, avversarie poi in serata. Nello stesso gruppo, alle 18, la Finlandia se la vede con l'Irlanda del Nord.



Alle 20.45 fari puntati sul gruppo C, quello degli azzurri, con l'Inghilterra prima che affronta il fanalino di coda Malta. Nel gruppo E: alle 18 l'Albania vuole difendere il primato e fa visita alla Moldavia, inseguono Polonia e Repubblica Ceca che si affrontano alle 20.45 a Varsavia.