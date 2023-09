Prosegue il cammino delle squadre europee in queste qualificazioni in vista di Euro 2024. Si parte alle ore 15, con Kazakistan-Irlanda del Nord, con i padroni di casa chiamati a riscattare la sconfitta con la Finlandia, provando ad accorciare sulle prime posizioni del Gruppo H. Alle ore 18, big match tra Finlandia e Danimarca per la vetta del Girone H. Il programma continua con Far Oer-Moldavia (E) e Montenegro-Bulgaria (G), con i montenegrini alla caccia del 2° posto. Alle 20.45, spazio a 5 sfide: Albania-Polonia alla caccia della Repubblica Ceca nel Gruppo E, Grecia-Gibilterra (B), Irlanda-Olanda (B) con gli ospiti desiderosi di allungare sulle rispettive inseguitrici, Lituania-Serbia (G) e San Marino-Slovenia, con gli sloveni che potranno approfittare dello scontro nordico tra Finlandia e Danimarca.