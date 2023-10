L’Italia, allo stadio San Nicola di Bari, affronterà Malta ma non è l’unico match valido per le qualificazioni agli Europei (che si disputeranno in Germania il prossimo anno).



Si parte alle ore 15 con l’Irlanda del Nord che ospiterà San Marino e con l’Ucraina – diretta avversaria degli Azzurri – che se la vedrà con la Macedonia del Nord. Una sfida che può risultare decisiva per il 2° posto nel Girone C, visto che le due formazioni sono appaiate a 7 punti (insieme alla Nazionale di Spalletti che, però, ha una partita in meno).



Alle ore 18, spazio a Bulgaria-Lituania (ultime nel Gruppo G) e a Slovenia-Finlandia, match fondamentale per le ambizioni di qualificazione delle due nazionali. Il Girone H, infatti, vede la Slovenia e la Danimarca in testa a 13, con Finlandia e Kazakistan a 12 ma solo due squadre si qualificheranno direttamente agli Europei.



Gruppo H protagonista anche in serata con Danimarca-Kazakistan. Chiude il programma alle 20.45 Ungheria-Serbia che si giocano la vetta del Gruppo G.