Tornano in scena i match di qualificazione agli Europei, che si disputeranno la prossima estate in Germania. Penultima giornata, si parte alle ore 18. Nel Gruppo A prosegue la sfida tra Spagna e Scozia (già qualificate) per il 1° posto nel Girone. Gli iberici giocheranno a Cipro (ultimo a 0 punti), mentre i britannici voleranno in Georgia, ancora in corsa per un posto ai playoff. Nel gruppo F, l’Austria vuole portarsi momentaneamente in vetta alla classifica contro l’Estonia, mentre la Svezia desidera blindare il 3° posto dall’assalto dell’Azerbaigian. Nel Gruppo G, match point per l’Ungheria contro la Bulgaria.



Alle 20.45, il Portogallo a punteggio pieno se la vedrà contro il Liechtenstein, in una sfida testa-coda nel Girone J. Stesso raggruppamento: la Slovacchia si gioca la qualificazione diretta in casa contro l’Islanda, mentre Lussemburgo-Bosnia-Erzegovina può regalare sorprese per la 3ª posizione. Chiude il programma Montenegro-Lituania per il Girone G: sfida che rischia di essere decisiva per il 3° posto.