Prosegue il programma delle qualificazioni agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. Oltre al match decisivo di San Siro che vedrà protagonista l’Italia contro l’Ucraina, di scena questa sera, alle ore 20.45, altri 8 match.



Il Belgio vuole proseguire il suo ottimo percorso sino a ora nel Gruppo F e sfiderà l’Estonia. Sarà un test match importante, specialmente per capire le condizioni di Romelu Lukaku.



Nello stesso girone, la Svezia ospiterà l’Austria in una partita decisiva specialmente per la formazione di casa. Occasione per accorciare sugli austriaci.



Nel raggruppamento dell’Italia, la Macedonia del Nord tenterà di trovare il successo contro Malta.



Nel Gruppo A, la Spagna se la vedrà con Cipro per accorciare sulla straordinaria Scozia (a punteggio pieno) mentre la Norvegia cercherà il sorpasso sugli iberici contro la Georgia, alla ricerca degli stessi obiettivi.



Di scena anche il Girone I con il testacoda Svizzera-Andorra, Israele alla ricerca del 2° posto contro il Bielorussia e la Romania che proverà a difendere la seconda piazza contro il Kosovo.