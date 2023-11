Ultima serata di qualificazioni a Euro 2024, torneo continentale che vedrà protagonista anche l’Italia dopo il pareggio ottenuto contro l’Ucraina. Le sfide di questa serata andranno in onda contemporaneamente a partire dalle ore 20.45.



Nel Gruppo B è tutto già deciso e ci potrà essere grande spazio per la qualità. La Francia cerca l’en-plein in Grecia, mentre l’Olanda sarà ospite a Gibilterra.



Partite fondamentali nel Gruppo D, invece, che riguardano strettamente gli Azzurri: a seconda dei risultati finali, infatti, si saprà se la formazione di Spalletti sarà inserita in 3ª fascia oppure in 4ª durante il sorteggio. Tutto dipenderà da Croazia-Armenia e Galles-Turchia, incontri fondamentali per l’assegnazione della qualificazione diretta o per il pass verso i playoff.



Nel Gruppo I, Israele vuole blindare il 3° posto dall’assalto del Kosovo (che se la vedrà con la Bielorussia) sfidando Andorra, mentre Romania e Svizzera si contenderanno la 1ª posizione.