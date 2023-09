Il calcio europeo non si ferma, con le qualificazioni ai prossimi Europei 2024 che vanno in scena quest’oggi. Si parte alle 16 con Kazakistan-Finlandia, incontro del Girone H, con la formazione ospite che si prende vittoria e comando del gruppo, grazie al successo per 1-0, firmato da Antman. Alle ore 18 la Lituania ospiterà il Montenegro per il raggruppamento G. Il programma viene chiuso stasera con ben 7 partite, tra cui spicca la brillante sfida tra Francia-Irlanda e fra Olanda-Grecia (entrambe valide per il Gruppo B). Danimarca-San Marino (H), Polonia-Far Oer (E), Repubblica Ceca-Albania (E), Serbia-Ungheria (G) e Slovenia-Irlanda del Nord (H).