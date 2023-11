La manita rifilata alla Macedonia ha lanciato l'Italia verso Euro 2024. Grazie ai tre punti conquistati all'Olimpico, alla selezione di Luciano Spalletti basterà un pari con l'Ucraina nell'ultima giornata delle qualificazioni per strappare un pass per la rassegna in programma la prossima estate. Le quote sorridono agli azzurri nella trasferta della BayArena: il «2» prevale a 1,85, contro l'«1» fissato a 4. Il pareggio si gioca invece a 3,55. Necessario però un solo punto all'Italia per raggiungere Euro 2024, con l'«X2» basso a 1,21. L'Under è avanti a 1,77, contro l'Over a 1,95. Maggiore equilibrio invece tra Goal, a 1,80, e No Goal a 1,90. Tra i risultati esatti in pole c'è lo 0-1 a 6,50, seguito dall'1-1 anch'esso favorevole agli azzurri, che paga 7 volte la posta.