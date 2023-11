E' stato quasi un set di tennis quello di oggi per l'Italia Under 19 del ct Corradi, che ha vinto 7-0 contro il Liechtenstein nella prima gara di qualificazione all'Europeo di categoria in programma nel 2025. Grande protagonista della gara è stato lo juventino Anghelè con una tripletta, gli altri gol di Mannini (Roma), Vacca (Juve), Lipani (Sassuolo) e Amey (Bologna). Nella formazione titolare anche il milanista Bartesaghi e Pafundi, che ha messo la firma sulla vittoria con l'assist per Mannini.