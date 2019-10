Dopo le partite dei giorni scorsi, si giocano oggi otto sfide per le Qualificazioni a Euro2020. Oltre all’Italia, che all’Olimpico ospita la Grecia, per il gruppo J si disputano due match: Bosnia-Finlandia e Liechtenstein-Armenia. La Finlandia, seconda nel girone a quota 12 punti, vuole blindare il secondo posto da Armenia (9 punti) e Bosnia (7 punti).





Per il gruppo D, si giocano due partite oggi: la prima è alle 15, tra Georgia e Irlanda. I padroni di casa sono a quota 4 punti, gli ospiti a 11. L’altro match è Danimarca-Svizzera, match delle 18 cruciale per il passaggio del turno: Eriksen e compagni sono a 9 punti, la Svizzera è a 8.



Nel gruppo F, alle 18 si disputa Isole Faroe-Romania: i padroni di casa sono a 0, gli ospiti a 10. Alle 20.45 si giocano Malta-Svezia e Norvegia-Spagna, con le Furie Rosse ancora imbattute nel girone: sono 18 punti in sei partite. La Svezia è seconda a 11, Romania e Norvegia seguono a 10 e 9: è tutto ancora aperto per il secondo posto.