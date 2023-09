L'era Spalletti sta per cominciare. L'allenatore campione d'Italia è pronto per la nuova avventura alla guida della Nazionale, che comincerà sabato 9 settembre alle 20:45 a Skopje contro la Macedonia del Nord, avversario che abbiamo imparato a non sottovalutare quando c'è da qualificarsi alla fase finale di un torneo internazionale. Tanti i dubbi sui giocatori che dovrebbero completare il 4-3-3 del nuovo ct, ma la certezza è che l'Italia deve subito mandare un messaggio chiaro alle avversarie del girone, soprattutto all'Inghilterra, prima nel Gruppo C e a punteggio pieno dopo quattro partite (una di queste vinta contro l'Italia di Mancini). Gli azzurri finora hanno ottenuto solo 3 punti, ma in due giornate, e per non correre rischi servirebbe il massimo bottino sabato sera e martedì 12 contro l'Ucraina. Passano le prime due e la qualificazione è assolutamente nelle mani di Spalletti, che alla prima giocherà con i favori del pronostico. Nonostante il fattore casa a sfavore l'Italia è proposta vincente contro la Macedonia del Nord sulla lavagna scommesse a 1.29, contro il pareggio a 5.20 e il segno 1 che invece vale 9.75. Sempre sabato va in scena Inghilterra-Ucraina e agli azzurri farebbe comodo un successo della Nazionale dei Tre Leoni, visto che c'è l'occasione di riprendere subito il secondo posto e piazzare poi il sorpasso ai danni dell'Ucraina martedì a San Siro. Harry Kane e compagni dovrebbero imporsi considerando che sono favoriti a 1.39: a 4.50 il pareggio, a 7.75 la vittoria dell'Ucraina che complicherebbe un po' la corsa dell'Italia.