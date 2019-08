Italia femminile impegnata contro Israele (29 agosto a Tel Aviv) e Georgia (3 settembre a Tbilisi) per le qualificazioni agli Europei del 2021 in Inghilterra, di seguito l'elenco delle giocatrici chiamate dalla ct Milena Bertolini, fresca di rinnovo.







Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Fiorentina Women), Rachele Baldi (Empoli Ladies);



Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico de Madrid), Vanessa Panzeri (Juventus), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);



Centrocampisti: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Agnese Bonfantini (AS Roma), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);



Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Gloria Marinelli (FC Inter), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).



Staff



Commissario Tecnico: Milena Bertolini;



Assistente allenatore: Nicola Matteucci;



Preparatore Atletico: Francesco Perondi;



Preparatore Portieri: Cristiano Viotti; Match Analyst: Marco Mannucci; Medici: Matteo Guzzini, Luca Gatteschi, Ferdinando Iannotti;



Fisioterapisti: Daniele Frosoni, Matteo Cossa;



Nutrizionista: Natale Gentile.