Il crescente clima di tensione che si sta regisrtando lungo la Striscia di Gaza fra Israele e Palestina sta iniziando ad avere ripercussioni anche per il mondo dello sport. La partita fra Kosovo e Israele, gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei 2024 è stata rimandata a data da destinarsi per la scelta del governo israeliano di vietare la trasferta ai propri giocatori. La conferma è arrivata oggi proprio dalla Uefa attraverso il proprio sito ufficiale.



IL COMUNICATO - La UEFA ha annunciato oggi che la partita di qualificazione agli Europei 2024 tra Kosovo e Israele, prevista per il 15 ottobre, è stata rinviata, poiché le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria nazionale di viaggiare all'estero. Una nuova data per la partita sarà annunciata a tempo debito.