. Secondo impegno nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per gli Azzurri, chesono di scena a Sofia contro la. La squadra di Mancini vuole bissare il successo all'esordio contro l'Irlanda del Nord e mantenere la vetta del gruppo C, ora in coabitazione con la Svizzera, che nella prima giornata ha vinto 3-1 proprio in casa della Bulgaria.- L'Italia è in striscia aperta con Mancini, 23 risultati utili consecutivi (16 vittorie, 7 pareggi), e non ha alcuna intenzione di chiuderla. Di contro, la Bulgaria è arrivata a 8 partite ufficiali consecutive senza successo (2 pareggi, 6 sconfitte). I precedenti tra le due squadre sono 19 e il bilancio è nettamente in favore degli Azzurri: 10 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Tuttavia, per Mancini c'è da sfatare un tabù: la Nazionale infatti non ha mai vinto in casa della Bulgaria, 5 pareggi e 2 sconfitte finora. C'è poi un precedente in campo neutro: semifinale dei Mondiali di USA '94, 2-1 per l'Italia grazie alla doppietta di Robert Baggio.Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di: Iliev; D. Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov.: G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.​