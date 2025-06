Qualificazioni Mondiali 2026: la Bosnia vince con Dzeko. LIVE: Inghilterra alle 18. Alle 20.45 Olanda, Austria e Albania-Serbia

AFP via Getty Images

Il pesante ko dell'Italia contro la Norvegia è stato soltanto uno degli highlights di questa tornata di partite valide per leche si terranno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Altre 6 partite valide per i gruppi H, J e K andranno in scena oggi sabato 7 giugno.Vittoria importantissima dellanel primo incontro in programma contro. Il goal di, subentrato dalla panchina ha infatti concesso alla nazionale di Barbarez di consolidare la vetta delcon 3 vittorie su 3.

Nelalle 18dopo due ko consecutivi nelle prime due cerca il primo punto ospitando in casa laferma a quota 1 dopo il pareggio con la Finlandia e il ko contro la Polonia che guida il girone. Sempre alle 18 per ilcerca altri 3 punti per cementare il proprio primo postoche fa visita adultima con due sconfitte su due.In serata alle 20.45 il tesissimo scontro diretto fra, seconda con tre punti all'attivo (sconfitta per 2-0 contro l'Inghilterra) e lache oltre alla rivalità storica fra le due nazioni, entra con questa gara nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali ed è ferma a quota 0.

Entra oggi nel percorso di qualificazione ai Mondiali ancheche fa visita alla. Per le due formazioni è già dentro o fuori nel gruppo G poiché la rincorsa alla Polonia vede i finlandesi già in ritardo di due punti in virtù del pareggio ottenuto con la Lituania.Chiudeancora a secco di gare e all'esordio in questo percorso di qualificazione che non può sbagliare ospitando in casa laper evitare di lasciar scappare la Bosnia già a 9 punti.