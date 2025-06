BELGA MAG/AFP via Getty Images

Al termine dei principali campionati europei e in attesa del Mondiale per Club, tornano le qualificazioni ai Mondiali del 2026. In campo nel Gruppo I, oltre all'Italia che affronterà la Norvegia, anche Estonia-Israele, con calcio di inizio alle 20:45, e altre quattro partite dei Gruppi J ed L.

Per il Gruppo J in campo, sempre alle 20:45, Galles-Lichtenstein e Macedonia del Nord-Belgio. Nel Gruppo L, invece, si affronteranno Gibilterra e Croazia e Repubblica Ceca e Montenegro.