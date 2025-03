Getty Images

Iniziano le qualificazioni ai Mondiali del 2026 per l'UEFA con cinque partite. In attesa di conoscere le quattro semifinaliste di Nations League, si scende in campo per guadagnarsi un posto nella manifestazione iridata.

In campo, per il Gruppo K, l'Inghilterra, che sfida l'Albania, e Andorra, che ospita la Lettonia.

Nel Gruppo H Cipro ha battuto 2-0 San Marino, mentre alle 20:45 ci sarà Romania-Bosnia ed Erzegovina. Giocano anche le squadre del Gruppo G: Malta-Finlandia e Polonia-Lituania.