Il Brasile già qualificato al Mondiale pareggia 1-1 sul campo dell'Ecuador, che fa un altro passo verso Qatar 2022. Casemiro porta subito in vantaggio gli ospiti verdeoro. Espulsi Dominguez da una parte ed Emerson Royal dall'altra. Tite sostituisce Coutinho con Dani Alves.



Nella ripresa arriva il pareggio di Felix Torres. Nei minuti di recupero l'arbitro fischia un rigore per i padroni di casa ed espelle Alisson (che era già stato espulso alla mezzora, ma poi l'intervento del Var aveva trasformato da rosso a giallo il cartellino per il portiere del Liverpool), ma poi cambia idea al Var: né rigore, né espulsione.





Qualificazioni Mondiali - 15esima e quartultima giornata del girone sudamericano



Ecuador-Brasile 1-1

GOL: 6' Casemiro (B), 75' Felix Torres (E)

Espulsi: 15' Dominguez (E), 20' Emerson Royal (B).



Paraguay-Uruguay (ore 24 italiane)



Cile-Argentina (ore 1.15 italiane)



Colombia-Perù (venerdì ore 22 italiane)



Venezuela-Bolivia (venerdì ore 23 italiane)





CLASSIFICA: Brasile 36; Argentina 29; Ecuador 24; Colombia 17, Perù 17; Cile 16, Uruguay 16; Bolivia 15; Paraguay 13; Venezuela 7.

(Brasile e Argentina già qualificati).

(Ecuador una partita in più, Argentina una partita in meno).