Le qualificazioni aiintornano protagoniste con la quarta fase del continente asiatico: alle ore 20:00 all’Ahmad bin Ali Stadium in Qatar, glidi Rodolfoe l’guidata da Graham. L a sfida è ad eliminazione diretta, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di perdurante parità: chi vince affronta nello spareggio decisivo illunedì prossimo. Gli Emirati Arabi hanno avuto la certezza di poter aver accesso allo spareggio delle Qualificazioni Mondiali, zona Asiatica, grazie al successo per 1-0 sulla Corea del Sud del 29 marzo scorso, chiudendo al terzo posto il Gruppo A con 12 punti, alle spalle di Iran (25) e Corea del Sud (23). Dall’altra parte invece l’Australia ha avuto accesso a questo spareggio chiudendo al terzo posto il Gruppo B della terza fase di qualificazione con 15 punti, finendo alle spalle di Arabia Saudita (25) e Giappone (22).Eisa; Abbas, Al Attas, Aldanhani Alhammadi; Canedo, Ramadan, Hamad, Salmeen, Suhail; Mabkhout. Allenatore: Rodolfo Arruabarrena.Ryan; Atkinson, Behich, Boyle, Goodwin; Hrustic, Irvine, Leckie, Mooy; Rowles, Wright.