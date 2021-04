Si è svolto oggi a Nyon il sorteggio della fase a gironi delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2023. Le vincitrici dei nove gironi di qualificazione accederanno direttamente alle finali con le seconde classificate che parteciperanno agli spareggi UEFA nell’ottobre 2022.



Le squadre sono state suddivise in sei fasce in base al ranking Uefa da poco aggiornato e che ha collocato la Nazionale di Bertolini nella prima fascia insieme a Olanda, Germania, Inghilterra, Francia, Danimarca, Spagna, Svezia e Norvegia.



Gruppo G: Italia, Svizzera, Romania, Croazia, Moldavia, Lituania



Si gioca da settembre.