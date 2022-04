L'Italia ha battuto la Lituania 7-0 (3-0) a Parma in un incontro del Gruppo G europeo per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Per le azzurre, nel primo tempo doppietta di Caruso e rete di Bergamaschi. Nella ripresa, sono arrivate le reti di Cernoia, Sabatino, ancora Bergamaschi e Bonetti. Maredì prossimo, l'Italia di Milena Bertolini giocherà in Svizzera la partita che deciderà la squadra vincitrice del girone.







ITALIA-LITUANIA 7-0 (3-0 pt)



RETI: 1’ pt e 46' pt Caruso, 40’ pt e 45' st Bergamaschi, 15’ st Cernoia, 40’ st Sabatino, 46’ st Bonetti



ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama (1’st Bartoli), Linari, Boattin; Giugliano, Rosucci (31’ Filangeri), Caruso (25’ Greggi); Cernoia, Girelli (16’ st Sabatino), Bonansea (16’ Bonetti). A disp.: Durante, Schroffenegger, Di Guglielmo, Soffia, Galli, Serturini, Piemonte. Ct: Bertolini



LITUANIA (4-5-1): Lukjančukė; Valikonienė, Piesliakaitė 23’ st (Neverdauskaitė) , Liužinaitė, Žižytė; Mikutaitė, Rogačiova (1’ st Ruzgutė), Sabatauskaitė, Vaitukaitytė, Sarkanaitė; Lazdauskaitė. A disp: Klevečkaitė, Klezaitė, Galkina, Romanovskaja, Ruzgutė, Bernotaitė, Kyžaitė, Kriaučiūnaitė, Partikaitė. Ct: Wimmer.