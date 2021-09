Tre punti per scacciare qualche piccola nube che si è formata dopo i due pareggi con Bulgaria e Svizzera. L'Italia, ancora prima nel girone di qualificazione mondiale, sfida la Lituania con un solo obiettivo in testa, la vittoria. Traguardo che non dovrebbe sfuggire a Donnarumma e compagni, come si legge in una nota, visto che la vittoria è a quota rasoterra, 1,05, con il pareggio dato a 13 mentre per il successo lituano si sale fino a 33. Nei sette precedenti tra le due formazioni, 5 vittorie e 2 pareggi per l’Italia, in una sola occasione la Lituania è riuscita a segnare agli azzurri: probabile quindi che la formazione baltica non riesca a segnare domani sera, ipotesi che si gioca a 1,27. La Nazionale campione d’Europa proverà a sbloccare subito la gara e un gol nel primo tempo è dato a 1,22. Gli ultimi due scontri diretti sono entrambi terminati 2-0 Mancini: lo stesso risultato esatto al Mapei Stadium è in quota a 5,50. La voglia di rivalsa dei giocatori dell’Italia è altissima. Ciro Immobile ha ricevuto qualche critica di troppo e punta a rispondere sul campo. Il capitano della Lazio ha già colpito la Lituania e punta a ripetersi: la doppietta del numero 17 azzurro si gioca a 3,90. Se Nicolò Zaniolo scalpita dalla voglia di entrare nel tabellino dei marcatori, ipotesi data a 2,50, Stefano Sensi vuole ripetere la prova di Vilnius quando batté Tomas Svedauskas: un’altra rete del centrocampista azzurro alla Lituania è offerta a 3,25.