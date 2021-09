Roberto Mancini e l'Italia hanno tre obiettivi per la sfida di stasera con la Bulgaria, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar: centrare la quarta vittoria consecutiva nel girone, allungare la striscia positiva di 30 anni con la nazionale di Petrov e agganciare Brasile e Spagna che detengono il record di 35 partite consecutive senza sconfitte. Tutti obiettivi alla portata degli azzurri, favoritissimi contro la Bulgaria, come si legge in una nota il successo è offerto a quota rasoterra, 1,08, rispetto al 26 degli ospiti, con il pareggio dato a 10.

Immobile, Insigne, Berardi, Chiesa e il ritorno di Zaniolo: Mancini ha un attacco in grado di far male a chiunque. Così l’Over, a 1,52, si fa preferire all’Under, in quota a 2,40: un secco 3-0 per l’Italia si gioca a 5,25. Attenzione perché negli ultimi due confronti diretti con la Bulgaria sono stati fischiati altrettanti rigori: il terzo penalty consecutivo è dato a 2,75. Roberto Mancini e l’Italia hanno l’imbarazzo della scelta per scardinare la difesa della Bulgaria: Ciro Immobile a 1,70 è il primo candidato, Nicolò Zaniolo cerca un gol dato a 2,50 per chiudere il cerchio con la sfortuna, ma anche Lorenzo Insigne sogna una notte da protagonista. Il numero 10 azzurro ha nei piedi gol e assist: vederlo segnare e sfornare un passaggio vincente domani sera a Firenze si gioca a 7,50.