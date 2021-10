per l'Europa tornano protagoniste stasera, con 11 partite valide per i gironi E, G, H e J. Si parte già alle 18, con la sfida tra Cipro e Malta, fanalini di coda del raggruppamento che entra nel vivo con i due match delle 20.45., che attende sul suo campo l'altra capolista, la Russia.In attesa che il Belgio torni protagonista dopo l'impegno della Nations League, nel gruppo E scendono in campo Bielorussia-Repubblica Ceca ed Estonia-Galles, con lo juventino Ramsey che avrà i fari puntati addosso.la nazionale allenata da Van Gaal ha l'impegno più agevole, in casa contro Gibilterra, mentre la Norvegia è attesa da una sfida tutt'altro che semplice contro Montenegro., che fa visita alla Lettonia.Si chiude col programma odierno del girone J:, che viaggia spedita verso il Qatar,, seconda forza alla pari dell'Armenia di Mkhitaryan, di scena in Romania.