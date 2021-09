Ripartono le gare di qualificazione ai, con tredici partite in programma in questo mercoledì. Si parte: non c'è più Shevchenko in panchina, Oleksandr Petrakv guida l'(seconda nel gruppo D con 3 punti dati da altrettanti pareggi) che fa visita algli altri incontri, a partire dalla: i transalpini, primi nel gruppo D con 7 punti, sfidano ladi Dzeko (riposa la Finlandia).Nel gruppo A ilcapolista prova ad allungare contro l', mentre ilospita l'(riposa la Serbia, pari con i lusitani a 7 punti).Nel girone F sfida tra la prima e la seconda,. Alle loro spallesono impegnate in trasferta rispettivamente controAttenzione anche al gruppo G, dove la(7 punti) gioca contro il, a 6 punti comeche si affrontano a Oslo. Chiude il gironeInfine, il gruppo G con la sfida di testa tra(6 punti), alle loro spalle a 5 punti lache fa visita alla, mentre(4 punti) va a