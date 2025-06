Qualificazioni Mondiali LIVE: alle 20.45 in campo Olanda, Austria e Serbia

Federico Albrizio

35 minuti fa



Prosegue il programma delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026, con altre sei partite in questo martedì sera, per tutte calcio d'inizio fissato alle 20.45.



Nel gruppo G è scontro al vertice, la Polonia capolista fa visita alla Finlandia. Alle loro spalle l'Olanda, che ospita Malta (riposa la Lituania).



Nel gruppo H riposa la Bosnia (a punteggio pieno dopo tre giornate), l'Austria è impegnata in trasferta contro San Marino con Romania e Cipro che si affrontano nell'altro incontro.



Completa il programma il gruppo K, quello dell'Inghilterra (che non gioca). L'Albania seconda ospita la Lettonia terza, la Serbia cerca la prima vittoria contro Andorra.