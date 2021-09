L'Italia campione d'Europa si deve accontentare di un pareggio contro la Bulgaria nella prima uscita dopo il successo di Wembley. Agli Azzurri - si legge in una nota - non è bastato un Chiesa in gran forma per allungare in classifica nel proprio girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, ma difende comunque il primo posto. Domenica 5 settembre c'è la Svizzera, che rappresenta l'insidia principale nel nostro gruppo. Battuta in occasione degli europei, la nazionale elvetica è seconda a 6 punti, quattro in meno rispetto all'Italia ma con due match da recuperare. Per blindare il primato Roberto Mancini chiederà il massimo bottino nella prossima trasferta, anche se non sarà una passeggiata. Sulla lavagna scommesse il segno "2" per gli Azzurri è proposto a 1,95, quota piuttosto generosa che suggerisce una partita in bilico. A 3,95 il successo degli Svizzeri, mentre il pareggio a 3,20 volte la posta.