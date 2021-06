La scorsa notte è andata in scena la sesta giornata del girone di qualificazione sudamericano al prossimo Mondiale. Il Brasile di Tite si conferma una macchina inarrestabile, col sesto successivo che arriva sul campo del Paraguay: è Neymar il grande protagonista del match, con un gol e un assist per l'ex milanista Paquetà. Al secondo posto, ancora più staccata, resta l'Argentina di Leo Messi, che spreca un doppio vantaggio costruito nei primi minuti contro la Colombia, prima di subire la rimonta firmata dall'atalantino Muriel e da Borja, a segno al 94°. Nel 2-2 di Barranquilla c'è gloria anche per un altro calciatore nerazzuro, il difensore Romero, alla prima realizzazione con la maglia della Selecciòn.



Finiscono in parità le sfide tra Venezuela e Uruguay (in campo gli "italiani" Rincon, Vecino, Godin, Caceres e Nandez) e tra Cile e Bolivia, in cui va a bersaglio il fiorentino Pulgar (presenti anche Medel e Alexis Sanchez). Resta fanalino di coda ma si risolleva il Perù di Lapadula, che passa per 2-1 in Ecuador grazie anche al doppio assist dell'attaccante del Benevento.