Una sfida nella sfida. Polonia-Inghilterra non sarà solamente un incontro decisivo verso Qatar 2022, ma anche un duello a distanza ravvicinata tra due dei più grandi centravanti del mondo. Per gli esperti, il favorito come marcatore del match è il capitano dei Tre Leoni, Harry Kane. La rete dell’inglese vale 2,10 volte la posta contro il 3,10 del bomber del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, a caccia del gol numero 71 con la sua nazionale. Inghilterra avanti non solo nella sfida tra numeri 9, ma soprattutto nel pronostico del match che sembra propendere per la nazionale di Soutghate. Il colpo esterno dei vice campioni d’Europa si trova in quota a 1,67 mentre l’«X» sale a 3,69. Un successo casalingo degli uomini di Paulo Sousa, che riaprirebbe il discorso primato nel girone I, si gioca a 5,56.