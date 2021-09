Dopo il convincente successo di ieri sera per 5-0 contro la Lituania ed il contemporaneo pareggio per 0-0 della Svizzera in Irlanda del Nord, l’Italia di Roberto Mancini sembra avere la strada spianata verso la qualificazione al mondiale in programma in Qatar il prossimo anno. Secondo i betting analyst un successo azzurro nel girone C vale 1,14 volte la posta contro il 5,25 della Svizzera. Si gioca addirittura a 60 un clamoroso ribaltone dell’Irlanda del Nord. Negli altri raggruppamenti situazioni già delineate ed altre dove regna l’equilibrio come nel gruppo G dell’Olanda. Orange favoriti per il primo posto finale, in quota a 1,45, davanti alla Turchia a 3,80 e alla Norvegia in quota a 6,50. Lotta a due invece nel raggruppamento della Croazia. La vittoria del gruppo H per i vice campioni del mondo in carica vale 1,65 volte la posta contro il 2,60 della Russia.