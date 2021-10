. Il Brasile si conferma al primo posto con 28 punti nonostante lo 0-0 contro la Colombia: in campo gli ‘italiani’da una parte (in campo per tutti i 90’),dall’altra, tra i migliori in campo; nell’ultimo quarto d’ora il ct della Colombia Rueda ha provato a inserire anchema la situazione non si è sbloccata. L’Argentina vince 3-0 contro l’Uruguay con i gol di Messi, De Paul e, che sfrutta un cross basso dell’ex Udinese e la butta dentro di piatto da solo sul secondo palo prima di essere sostituito da Correa al 65’. Sulla fascia destra dell’Argentina c’era, davantiin campo per 75 minuti. Tabarez invece ha sceltodel Cagliari edella Roma come terzini - entrambi fuori dopo poco più di un’ora, al posto del cagliaritano è entratocon la fascia da capitano al braccio e a centrocampo c’era l’interista- Il Cile vince 2-0 col Paraguay e sale a -5 dalla quinta posizione utile per fare lo spareggio con la vincente della sfida interzona (la migliore dell'Oceania contro la vincente dei playoff asiatico tra le migliori terze dei due gironi). Per la squadra di Lasarte decisive le reti del classe ‘99 Brereton (Blackburn Rovers) e dell’ex giocatore del Cagliari Isla, su assist di. L’attaccante nerazzurro è uscito nei minuti di recupero della gara, sono rimasti in campo per tutta la partita. Nel Paraguay, Berizzo ha mandato in camponell’ultima mezz’ora. A proposito di Torino: il Venezuela di- 79’ in campo - ha vinto 2-1 contro l’Ecuador: vantaggio ospite con Valencia su rigore, l’ex Udinese Machis ed Eduard Bello la ribaltano. 1-0 della Bolivia al Perù, con Lapadula in campo per i primi 67 minuti.