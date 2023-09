Tre gol e tre punti per l'Uruguay di Marcelo Bielsa, che batte 3-1 la sua ex squadra del Cile, a cui non basta una rete dell'ex juventino e interista Arturo Vidal. Decide una doppietta di De la Cruz, che serve pure un assist a Valverde.



Un altro giocatore del Real Madrid, Rodrygo segna una doppietta nella manita rifilata alla Bolivia dal Brasile. Doppietta anche per Neymar, che sullo 0-0 sbaglia un rigore e viene ammonito, per poi servire l'assist per il 2-0 di Raphinha. Abrego segna il gol della bandiera per la Bolivia. Grazie a queste due reti, Neymar batte il record di Pelé (79 gol a 77) e diventa il miglior marcatore nella storia della nazionale brasiliana.