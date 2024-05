Quand'è l'ultima partita di Mbappé col Psg

Ancora due giornate e finirà la Ligue 1, ancora due giornate e, sarà libero di trovare un accordo con una nuova squadra. Prima però il tempo dei saluti e dei ringraziamenti dopo sette stagioni di gol, trofei, record e sorrisi. Domenica 12 maggio alle 21 il Psg giocherà la sua uiltima partita in casa, un'occasione per Mbappé per salutare i suoi tifosi al Parco dei Principi.

- La settimana successiva, domenica 19 maggio, la squadra di Luis Enrique giocherà l'ultima partita di Ligue 1 in casa del Metz.. L'addio finale quindi arriverà in trasferta, con il titolo di campioni di Francia già in tasca e quella Champions League sfiorata più volte ma senza mai essere riuscito a conquistarla.- Ci riproverà Mbappé, probabilmente con la maglia del. Dopo esserci andato vicino un anno fa - quando poi è arrivato il rinnovo di contratto con tanto di telefonata dal Presidente della Repubblica francese Macron - stavolta il giocatore non ha più nessun legame col Psg ed è libero di decidere da solo il suo futuro. E i Blancos lo aspettano.