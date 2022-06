, perché loro - gli inglesi - erano i maestri del calcio - avevano inventato il Football - e gli azzurri al cospetto si sentivano timidi, inadeguati e in colpevole ritardo.l’Italia fresca campione del mondo andò a Londra - stadio di Highbury - per giocare un’amichevole contro l’Inghilterra. Quella stessa. Sorry ma non veniamo, ci aveva fatto sapere la Federazione inglese. Ok: non si volevano abbassare al nostro livello. E insomma, in quel novembre del 1934, nel fango e nella nebbia,e in tribuna sventolavano i giornali dove avevano pronosticato un clamoroso 10-0. In realtà nella ripresaUn anno fa - lo ricordate, vero? - proprio. La verità è che queste sfide si ammantano quasi sempre di epica, basti qui ricordare la nostra, gente che era partita per fuggire la fame e trovare lavoro in Inghilterra. Camerieri a chi? Era un’amichevole e. Gol di Capello - anche quella volta - e di Anastasi. In realtà quando conta l’Italia non sbaglia un colpo.. Ma la prima vittoria a Wembley in un incontro con qualcosa in palio arrivò ventitré anni dopo,La vittoria più recente - l’ultima - è datata: pensavamo fosse amore, invece non era nemmeno un calesse, bensì l’inizio della fine. E ancora: contava poco, se non per la gloria, quella volta a Bari, nella: in semifinale l’Italia era stata eliminata dall’Argentina di Maradona, l’Inghilterra dalla Germania di Matthaus che poi si sarebbe laureata campione del mondo. Ebbene, quel giorno fu una festa e. Contava moltissimo invece nel, perché Italia e Inghilterra erano inserite nello stessoItalia e Inghilterra chiusero quel girone di qualificazione a 10 punti, le altre due avversarie erano Finlandia e Lussemburgo e fu la differenza reti migliore a dare alla squadra di Enzo Bearzot il pass per l’Argentina.C’era sempre Prandelli in panchina - due anni prima, in un’amichevole che si giocò a Berna - quando. Era quella l’Italia appena uscita da un eccellente Europeo, chiuso al 2° posto dopo essere stata “matata” in finale dalla Spagna.Dieci anni prima - nel- succede invece che(Corea Giappone) che per l’Italia del Trap si sarebbe rivelato una beffa (Byron Moreno, dice niente?).Contro l’Inghilterra succedono cose strane, tipo vedereAmichevole a Torino nel. Per chi ama le statistiche: prima e dopo, nelle sue 73 presenze in Nazionale, Gattuso non ha mai fatto gol. E infine, una curiosità: non tutti sanno che, urlando al cielo la sua gioia. Il bilancio fino ad oggi recita: 28 sfide, 10 vittorie per l’Italia, 8 per l’Inghilterra e 10 pareggi.