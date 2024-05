Quando e dove si giocherà la finale di Champions League Dortmund-Real Madrid? Data, ora e luogo

Da Wembley, a Wembley. A distanza di 11 anni iltorna in finale die - coincidenza - si ritroverà nella stessa città dove nel 2013 ha perso contro il Bayern Monaco per un gol di Robben all'89' dopo le reti di Mandzukic e Gündogan. Ad affrontare i gialloneri ci sarà il, che dopo il 2-2 del match d'andata in Baviera, ieri sera nel match di ritorno della semifinale ha sconfitto per 2-1 il Bayern Monaco al Bernabeu.DATA E ORA - La finale della Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid si giocherà allo stadio di Wembley a Londra sabato 1 giugno alle ore 21.

La sede scelta per la finale 2024 in programma sabato 1° giugno è Londra, per l'ottava volte nella storia del torneo. Record. Nessuno stadio in Europa ha ospitato così tante finali come Wembley, considerato la "casa del calcio" nella quale durante l'Europeo giocato nel 2021 si sono giocate tutte e tre le partite dell'Inghilterra nella fase a gironi, oltre a due ottavi, una semifinale e la finale vinta dall'Italia di Mancini contro i padroni di casa.Nel 2007 Wembley ha riaperto le porte al calcio dopo la ristrutturazione: lo stadio di Londra ha una capienza di 90mila spettatori, ospita le partite della nazionale inglese e le finali di Coppa nazionale. La netta trasformazione dello stadio è legata soprattutto all'eliminazione delle famose torri gemelle che hanno lasciato il posto a un grande arco.