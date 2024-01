Quando farà le visite mediche Nehuen Perez col Napoli

Servirà ancora qualche giorno prima di vedere. I due club hanno trovato un accordo di massima sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 16 milioni di euro più 2 di bonus, ma l’Udinese ha chiesto di rimandare il trasferimento per averlo ancora a disposizione nella gara di oggi alle 15 a Bergamo contro l’Atalanta.- Il Napoli ha accettato di posticipare l’arrivo di Nehuen Perez, che secondo quanto riporta Sky Sport. Per il difensore è pronto un contratto di quattro anni più l’opzione per il quinto, l’ingaggio sarà di 1,6 milioni di euro netti a stagione.- In questa prima parte di stagione Nehuen Perez è stato un titolare fisso prima con Sottil e poi con Cioffi,; tutte da titolare e tutte per novanta minuti. Ha saltato solo le due gare di Coppa Italia contro Catanzaro (per squalifica) e Cagliari.