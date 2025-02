Quando finirà il mercato estivo? Marotta: "Trattativa con le Leghe europee per chiudere entro Ferragosto"

Il calciomercato invernale 2024/25 si è chiuso da soli 20 giorni, ma ldel calciomercato della prossima stagione, quellache porterà ad un calendario serratissimo.La Fifa ha già dato disponibilità, subito colta dalla Lega Serie A, di aprire- la data di termine sarà il 15 giugno - e che permetterà di fare mercato in vista del Mondiale per Club Fifa (che in Italia vedrà coinvolte Inter e Juventus).

Oltre a quella ci sarà poi inevitabilmente, la normale finestra estiva che prenderà il via il 1 luglio,A dare risposta è stato, ai microfoni di Sky, il consigliere della Lega Calcio nonché consigliere federale e soprattutto Presidente dell'Inter,. Intervistato da Sky nel prepartita di Inter-Genoa il numero 1 nerazzurro ha aperto all'idea di unAlcune sono d'accordo, altre no. E' una negoziazione, un confronto che entrerà nel vivo nei prossimi giorni, noi speriamo che il mercato finisca prima dell'inzio del prossimo campionato.