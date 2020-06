il bosco verde dell’arte e della cultura perse uno dei suoi alberi più maestosi. Consumato da una depressione incurabile, l’attore e il regista e il romanziere che per anni aveva rappresentato uno dei pilastri dell’intellighenzia italiana.che grazie a loro aveva fatto conoscere al mondo il genere della commedia all’italiana. Rispetto agli altri tre grandi, Gassman possedeva una marcia in più. Il suo talento spesso istrionico gli aveva permesso di frequentare non soltanto il set, ma anche il teatro d’autore e la televisione con il medesimo carisma.Fu proprio la sua grandezza, vissuta sella pelle e dentro l’anima, ad essergli fatale. Come tutte le persone molto intelligenti e colte viveva la propria esistenza pubblica e privata sballottato tra mille contraddizioni e dubbi.. E in quel nulla nero come la pece affondò travolto da tutte le sue angosce e, forse, dalla consapevolezza del fatale decadimento che uno come lui non poteva accettare.. Fu l’estremo acuto di un autentico fuoriclasse che sognava di andarsene, come peraltro avrebbe meritato, addormentandosi per sempre sul palco di un teatro come il suo modello artistico Edmund Kean uno fra i più celebri interpreti shakespeariani della storia., fisico perfetto e carattere da combattente, da giovanissimo, ruolo che ricopriva anche nella Bruno Mussolini la squadra di Serie A che il Duce aveva voluto intitolare al figlio morto in un incidente aereo.dove, appena ventenne, debuttò nella commedia “La nemica” di Dario Nicodemi per poi essere reclutato dal cinema in “Riso amaro” accanto a Silvana Mangano.tra la Reyner e la Bruno Mussolini. Sul parquet c’era anche il giovane Vittorio, stella della squadra romana, che quel giorno disputò la peggior partita di tutta la sua carriera sportiva.e il suo compagno Loik che ancora dovevano trasferirsi in quello che sarebbe diventato il Grande Torino.. Per diventare “mattatore”, Vittorio doveva aspettare che il telone si aprisse su altre scenografie.